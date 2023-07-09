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16:19, 9 июля 2023Мир

Билборды с изображением Путина с Кораном в руках появились в Ливане

В городах Ливана появились билборды с изображением Путина с Кораном в руках

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

В Ливане появились билборды с изображением президента России Владимира Путина, который держит в руках Коран. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что подобные щиты появились в ряде городов страны несколько дней назад. На них размещена фотография российского лидера, прижимающего к груди священную книгу мусульман. Надпись под ней гласит: «Страж и защитник религий».

По словам организатора этой акции главы офиса российско-ливанского сотрудничества «Росливан» Мухаммеда Насрутдина, Путин показал всему миру, каким образом нужно относиться к религиям на фоне сжигания Корана в Швеции.

Насрутдин подчеркнул, что в Ливане благодарны президенту России за его позицию в отношении религий, в частности ислама.
«Он осудил то, что произошло в Швеции, — добавил организатор акции. — Это не просто позиция, но и шаг, несущий в себе много смыслов; он посетил мечеть в Курбан-байрам и взял в руки Коран, сказав: "Недостаток уважения к этой священной книге в России является преступлением"».

Ранее в июне полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам.

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    Фариза Бацазова
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