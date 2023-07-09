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00:47, 9 июля 2023Мир

Экс-адвоката Трампа хотят лишить лицензии за попытку сорвать выборы

Экс-адвоката Трампа Джулиани хотят лишить лицензии за попытку сорвать выборы президента
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Scott Morgan / Reuters

Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани должен быть лишен адвокатского статуса, пришел к выводу Комитет по дисциплине адвокатов в Вашингтоне, пишет Politico.

Эксперты уточнили, что его хотят лишить лицензии за «легкомысленные» и «деструктивные» попытки сорвать выборы главы государства 2020 года в поддержку политика. Комиссия из трех человек обвинила его в том, что юрист заявлял о массовых фальсификациях в ходе голосования, не имея никаких доказательств.

При этом Джулиани намерен оспорить выводы комитета перед большим советом по адвокатской дисциплине. Решение об окончательном лишении адвокатской лицензии должно быть принято Апелляционным судом округа Колумбия.

Ранее двое ведущих адвокатов Трампа уволились из группы его защитников сразу после того, как суд предъявил политику обвинения, связанные с секретными документами.

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    Марина Совина
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