Россиянку унесло течением реки во время ливней в Абхазии

Отдыхавшую в Абхазии москвичку унесло течением реки во время ливней

Спасатели в Абхазии начали поиски пропавшей россиянки, которую унесло течением реки во время сильных ливней. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал глава МЧС республики Лев Квициния.

«Со вчерашнего дня работают водолазы, но море штормит, неспокойное, и поэтому работы проводить тяжело, — добавил он. — Она пошла в магазин, а там протекала небольшая река, и уровень воды поднялся, ее с мостом смыло».

Отмечается, что москвичка отдыхала в Гудаутском районе республики вместе с мужем. «Мы на постоянной связи с супругом, — сообщил глава ведомства. — Ситуация контролируется, мы делаем все возможное и будем искать до последнего».

Ранее в июле в Абхазии из-за непогоды захотели временно закрыть все пляжи. С таким предложением выступил министр туризма страны Теймураз Хишба. Чиновник отметил, что эта мера необходима для безопасности местных жителей и гостей республики.