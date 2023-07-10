В Крыму объяснили пробки на мосту через Керченский пролив

Депутат Аксенов заявил, что после сезона отпусков пробки на Крымском мосту исчезнут

Постоянные пробки на мосту через Керченский пролив исчезнут после окончания сезона отпусков, считает заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по строительству и транспорту Валерий Аксенов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил причины многокилометровых заторов.

«Наблюдается периодичность. К выходным накапливается больше людей, в течение недели [пробка] рассасывается. Это временные дела. Когда люди едут к нам, понятно, что будет столпотворение. Это было даже тогда, когда моста не было, стояли и на паромах. Сейчас увеличилось количество людей, которые приезжают. С тем, чтобы выехать обратно из Крыма, на сегодняшний день проблем никаких нет», — сказал депутат.

Это сезонное, сейчас будет спад. А после 20 августа будет с этой стороны (со стороны Крыма — прим. "Ленты.ру") сумасшедший [затор], потому что народ захочет вернуться домой после отдыха. Я не думаю, что здесь что-то критичное. Власти в Крыму и Министерство транспорта принимают все меры Валерий Аксенов депутат Госсовета Крыма

Огромная пробка на Крымском мосту растянулась вторые выходные подряд. В начале июля Росавтодор объяснял это началом курортного сезона.

9 июля затор образовался как со стороны Кубани, так и со стороны полуострова. На это также повлияло временное перекрытие переправы. Координатор движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов связал приостановку движения с перехватом ракеты, запущенной со стороны Украины.

10 июля к полудню по московскому времени в очереди со стороны Тамани находился 861 автомобиль, сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации при подъезде к сооружению. Длительность ожидания составляла около трех часов. Со стороны Керчи затруднений не зафиксировано.