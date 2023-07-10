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13:09, 10 июля 2023Россия

В Крыму объяснили пробки на мосту через Керченский пролив

Депутат Аксенов заявил, что после сезона отпусков пробки на Крымском мосту исчезнут

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Постоянные пробки на мосту через Керченский пролив исчезнут после окончания сезона отпусков, считает заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по строительству и транспорту Валерий Аксенов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил причины многокилометровых заторов.

«Наблюдается периодичность. К выходным накапливается больше людей, в течение недели [пробка] рассасывается. Это временные дела. Когда люди едут к нам, понятно, что будет столпотворение. Это было даже тогда, когда моста не было, стояли и на паромах. Сейчас увеличилось количество людей, которые приезжают. С тем, чтобы выехать обратно из Крыма, на сегодняшний день проблем никаких нет», — сказал депутат.

Это сезонное, сейчас будет спад. А после 20 августа будет с этой стороны (со стороны Крыма — прим. "Ленты.ру") сумасшедший [затор], потому что народ захочет вернуться домой после отдыха. Я не думаю, что здесь что-то критичное. Власти в Крыму и Министерство транспорта принимают все меры

Валерий Аксеновдепутат Госсовета Крыма

Огромная пробка на Крымском мосту растянулась вторые выходные подряд. В начале июля Росавтодор объяснял это началом курортного сезона.

9 июля затор образовался как со стороны Кубани, так и со стороны полуострова. На это также повлияло временное перекрытие переправы. Координатор движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов связал приостановку движения с перехватом ракеты, запущенной со стороны Украины.

10 июля к полудню по московскому времени в очереди со стороны Тамани находился 861 автомобиль, сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации при подъезде к сооружению. Длительность ожидания составляла около трех часов. Со стороны Керчи затруднений не зафиксировано.

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    Варвара Кошечкина
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