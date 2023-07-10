Дерзкий аллигатор заполз в дом через дверцу для собаки

В США аллигатор забрался в дом через дверцу для собаки и напугал жильцов

В США дерзкий аллигатор, заползший в дом через дверцу для собаки, напугал жильцов. Об этом сообщает The Daily Star.

Супруги Дон и Ян Шульц спали в своем новом доме, когда их неожиданно разбудил лай австралийской овчарки по кличке Панда. Кто-то забрался в дом и шумел.

Наша собака Панда проснулась и начала низко рычать, предупреждая нас об опасности. Жена услышала это и разбудила меня. Похлопала меня по плечу и сказала: «Кажется, кто-то проник в дом» Дон Шульц

Дон тоже решил, что они имеют дело с грабителем. Он осторожно спустился на первый этаж, чтобы проверить, что происходит, и заметил на полу силуэт аллигатора.

По всей видимости, рептилия забралась в дом Шульцев через собачью дверцу. Хозяева позвонили в службу спасения, сотрудники которой связались с департаментом штата Луизиана по охране дикой природы. Специалисты прибыли на место и поймали аллигатора.

Шульцы восприняли инцидент серьезно и установили специальную систему распознавания на собачьей дверце. Теперь она открывается лишь в том случае, когда ее активирует вставленный в ошейник Панды чип.

Ранее сообщалось, что в США аллигатор выскочил из пруда, бросился на мужчину и попал на видео. Мужчине удалось убежать, после чего хищник вернулся в пруд.