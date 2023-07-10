Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:35, 10 июля 2023Из жизни

Дерзкий аллигатор заполз в дом через дверцу для собаки

В США аллигатор забрался в дом через дверцу для собаки и напугал жильцов

В США дерзкий аллигатор, заползший в дом через дверцу для собаки, напугал жильцов. Об этом сообщает The Daily Star.

Супруги Дон и Ян Шульц спали в своем новом доме, когда их неожиданно разбудил лай австралийской овчарки по кличке Панда. Кто-то забрался в дом и шумел.

Наша собака Панда проснулась и начала низко рычать, предупреждая нас об опасности. Жена услышала это и разбудила меня. Похлопала меня по плечу и сказала: «Кажется, кто-то проник в дом»

Дон Шульц

Дон тоже решил, что они имеют дело с грабителем. Он осторожно спустился на первый этаж, чтобы проверить, что происходит, и заметил на полу силуэт аллигатора.

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

По всей видимости, рептилия забралась в дом Шульцев через собачью дверцу. Хозяева позвонили в службу спасения, сотрудники которой связались с департаментом штата Луизиана по охране дикой природы. Специалисты прибыли на место и поймали аллигатора.

Шульцы восприняли инцидент серьезно и установили специальную систему распознавания на собачьей дверце. Теперь она открывается лишь в том случае, когда ее активирует вставленный в ошейник Панды чип.

Ранее сообщалось, что в США аллигатор выскочил из пруда, бросился на мужчину и попал на видео. Мужчине удалось убежать, после чего хищник вернулся в пруд.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретился с Пригожиным и командирами «Вагнера» в Кремле. О чем они говорили через пять дней после мятежа?

    Экономист высказался о будущем курса рубля

    Столтенберг ответил на требование Эрдогана по членству Швеции в НАТО

    Дерзкий аллигатор заполз в дом через дверцу для собаки

    Мужчина и женщина занялись сексом на улице в центре Москвы и попали на видео

    В Польше задержан россиянин по подозрению в шпионаже

    Минобороны рассказало о вовлеченности ЦРУ в вербовку воюющих за ВСУ наемников

    Собянина зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы

    Минобороны раскрыло число действующих в рядах ВСУ иностранных наемников

    Джонни Депп посетит Россию за 370 тысяч долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости