Аллигатор погнался за рыбаком у пруда и попал на видео

Fox Weather: в США аллигатор выбрался из пруда и погнался за рыбаком

В США аллигатор выскочил из пруда, бросился на мужчину и попал на видео. Об этом сообщает Fox Weather.

Инцидент произошел 20 июня в популярном у туристов прибрежном регионе Лоукантри штата Южная Каролина. На записи, сделанной одним из очевидцев, видно, как к стоящему на берегу пруда мужчине подплыл аллигатор. Рыбак заметил рептилию, взял удочку и начал отходить от берега. В этот момент хищник ловко выбрался на сушу и погнался за ним.

Мужчине удалось убежать от аллигатора, после чего тот вернулся в пруд.

После происшествия представители Департамента природных ресурсов Южной Каролины заявили, что обычно аллигаторы перестают бояться людей, если их подкармливают. «Часто прикормленные аллигаторы начинают приближаться к людям и могут быть агрессивными, выпрашивая подачку», — говорится в обращении ведомства. Остается неясным, прикормили ли рептилию, попытавшуюся напасть на рыбака.

По данным специалистов Флоридского университета, на коротких дистанциях аллигаторы могут развивать скорость до 14,5 километров в час. Ученые считают, что количество этих рептилий в штате Южная Каролина может достигать 100 тысяч особей.

Ранее посетитель парка развлечений «Буш Гарденс» в американском городе Тампа на глазах у очевидцев забрался в загон к аллигаторам и попал на видео. На записи, которую сделал другой посетитель, видно, как мужчина перелез через два ограждения и оказался в вольере с рептилиями.