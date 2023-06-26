Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:05, 26 июня 2023Из жизни

Аллигатор погнался за рыбаком у пруда и попал на видео

Fox Weather: в США аллигатор выбрался из пруда и погнался за рыбаком

В США аллигатор выскочил из пруда, бросился на мужчину и попал на видео. Об этом сообщает Fox Weather.

Инцидент произошел 20 июня в популярном у туристов прибрежном регионе Лоукантри штата Южная Каролина. На записи, сделанной одним из очевидцев, видно, как к стоящему на берегу пруда мужчине подплыл аллигатор. Рыбак заметил рептилию, взял удочку и начал отходить от берега. В этот момент хищник ловко выбрался на сушу и погнался за ним.

Мужчине удалось убежать от аллигатора, после чего тот вернулся в пруд.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

После происшествия представители Департамента природных ресурсов Южной Каролины заявили, что обычно аллигаторы перестают бояться людей, если их подкармливают. «Часто прикормленные аллигаторы начинают приближаться к людям и могут быть агрессивными, выпрашивая подачку», — говорится в обращении ведомства. Остается неясным, прикормили ли рептилию, попытавшуюся напасть на рыбака.

По данным специалистов Флоридского университета, на коротких дистанциях аллигаторы могут развивать скорость до 14,5 километров в час. Ученые считают, что количество этих рептилий в штате Южная Каролина может достигать 100 тысяч особей.

Ранее посетитель парка развлечений «Буш Гарденс» в американском городе Тампа на глазах у очевидцев забрался в загон к аллигаторам и попал на видео. На записи, которую сделал другой посетитель, видно, как мужчина перелез через два ограждения и оказался в вольере с рептилиями.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны сообщило о перехвате британских истребителей над Черным морем
    Кремль анонсировал ряд важных заявлений Путина вечером 26 июня
    Дешевый метод повысил шанс рождения ребенка у бесплодных пар
    Раскрыт секрет прохлады в московском метро летом
    Экономист спрогнозировал курс доллара на ближайшее время
    В МИД прокомментировали планы Украины вывезти ценности из Киево-Печерской лавры
    В ДНР назвали число погибших при обстрелах ВСУ с 2014 года
    Аллигатор погнался за рыбаком у пруда и попал на видео
    Ученые сравнили влияние секса и воздержания на качество сна
    Футболист «Динамо» сравнил уровень жизни в России и США
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.