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11:56, 10 июля 2023Бывший СССР

В Азербайджане задержали планировавшего теракт афганца

СГБ Азербайджана сообщило, что в Баку задержали планировавшего совершить теракт афганца

Фото: West Coast Surfer / Globallookpress.com

В Баку задержали гражданина Афганистана, который планировал совершить теракт на азербайджанской территории. Об этом сообщила Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

По информации ведомства, задержанный Фавзан Муса Хан вошел в сговор с другими лицами и планировал теракт в стране. Во время нахождения в Баку он наблюдал за посольством для определения координат территории, на которой располагается здание третьего государства в Азербайджане. Кроме того, афганец искал тех, кто совершит с ним теракт.

Фавзан Муса Хан также контактировал с другими лицами для получения финансовой поддержки в покупке огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Против задержанного возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе «подготовка к совершению террористических актов с использованием огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия группой лиц».

Ранее были задержаны шесть граждан Азербайджана, которые планировали организовать захват власти, вооруженные беспорядки и создать религиозное государство. По версии следствия, проживающие в Иране и сотрудничающие со спецслужбами этой страны Руфулла Ахундзаде и Бахтияр Байрамов поручили Арифу Джумшудову создать «отряд сопротивления».

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    Кристина Есикова
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