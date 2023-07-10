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04:57, 10 июля 2023Мир

В норвежском отеле убили украинскую беженку

В отеле норвежского города Берген убили 30-летнюю беженку с Украины

Фото: NTB / Frederik Ringnes / Reuters

В норвежском городе Берген в отеле Magic Hotel Solheimsviken убили 30-летнюю беженку с Украины. Об этом сообщило издание Nettavisen со ссылкой на полицию.

Отмечается, что отель является местом размещения беженцев из Украины. Женщину обнаружили в тяжелом состоянии в гостиничном номере во вторник. Ее доставили в больницу, однако спустя полтора часа она скончалась.

Правоохранительные органы задержали и выдвинули обвинение уроженцу Азербайджана. По данным издания, у него и погибшей есть общий ребенок. Подозреваемый отрицает свою вину. Полиция отказалась сообщить детали допроса.

Ранее на юге Германии 28-летний иорданец напал с ножом на 21-летнюю беженку с Украины. Оба проживали в одном общежитии и были знакомы.

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    Марина Совина
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