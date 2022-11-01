В Германии иорданец напал с ножом на украинскую беженку

Bild: на юге Германии 28-летний иорданец напал с ножом на 21-летнюю беженку с Украины

В Германии беженец из Иордании едва не убил 21-летнюю украинскую беженку, напав на нее с ножом. Об этом сообщает местное издание Bild.

Инцидент произошел на прошлой неделе в общине Гармиш-Партенкирхен на юге страны. 28-летний мужчина встретил девушку, работающую горничной в одном из отелей, перед ее квартирой, и нанес ей удар ножом. Оба проживали в одном общежитии и были знакомы, при этом мотив преступления пока неизвестен.

После нападения подозреваемый скрылся на велосипеде. Задержать иорданца удалось благодаря хозяину одного из местных ресторанов, который заметил подозрительного мужчину, который несколько раз посетил его заведение. Полицейские обнаружили подозреваемого в одном из хозяйственных помещений здания, он сдался без сопротивления. По данным местных правоохранителей, пострадавшая украинка госпитализирована, она остается в тяжелом состоянии.

Ранее в одном из приютов для беженцев Берлина мужчина убил свою супругу — уроженку Украины кухонным ножом. Прибывшему наряду удалось задержать 50-летнего подозреваемого недалеко от места преступления. Соседи пары утверждают, что двое детей супругов находились с ними в момент ссоры.