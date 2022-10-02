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В Германии муж на глазах у детей убил жену-беженку с Украины

Полиция Берлина сообщила об убийстве украинской беженки мужем на глазах у детей

Фото: Omer Messinger / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В одном из приютов для беженцев Берлина мужчина убил свою супругу — уроженку Украины кухонным ножом. Об этом сообщается на сайте полиции немецкой столицы.

«Согласно имеющейся на данный момент информации, пара поссорилась около 11:45 в приюте для беженцев на Волленбергерштрассе. Мужчина напал на свою 44-летнюю жену и смертельно ранил ее», — следует из сообщени.

По данным правоохранителей, гражданка Украины проживала в Берлине в статусе беженки.

«Прибывшему наряду удалось задержать 50-летнего подозреваемого недалеко от места преступления», — сообщает Berliner Zeitung. Соседи пары утверждают, что двое детей супругов находились с ними в момент ссоры.

Ранее стали известны подробности жесткого нападения, в результате которого восьмилетней украинке нанесли 75 ударов ножом. К прибытию полиции мать девочки также была без сознания. Отмечается, что семья жила в отеле в деревне Клэркасл, переоборудованном для размещения переселенцев. Пострадавших срочно доставили в местную больницу.

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Марина Совина
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