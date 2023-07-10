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09:08, 10 июля 2023Из жизни

Женщина узнала об измене мужа и разбила его машину

The Thaiger: в Китае женщина разбила машину мужа, узнав об измене с ее лучшей подругой

Кадр: docbao

Жительница китайского города Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, разбила машину мужа после того, как узнала о его измене. Об этом сообщает The Thaiger.

Женщина по фамилии Хоу заметила автомобиль мужа возле дома своей лучшей подруги, когда гуляла по городу. Незадолго до этого мужчина уехал в деловую поездку на 12 дней. Он утверждал, что собирается в Шанхай.

Заподозрив неладное, женщина позвонила подруге и сказала, что находится недалеко от ее дома и хочет зайти в гости. Услышав это, подруга начала нервничать и бросила трубку. Тогда Хоу позвонила мужу. Тот подтвердил, что находится в Шанхае и не собирается возвращаться домой в ближайшее время.

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В этот момент женщина поняла, что возлюбленный солгал и не уехал в командировку, а взял 12-дневный отпуск, чтобы провести время с любовницей.

Хоу попыталась зайти в квартиру лучшей подруги, однако ее остановили сотрудники охраны дома. Тогда женщина в порыве гнева начала крушить машину мужа. Прохожие, ставшие свидетелями произошедшего, остановили Хоу, призывая ее подумать о своей безопасности.

Пользователи сети поддержали женщину и осудили мужа за обман и предательство. Однако нашлись и те, кто придерживается другого мнения. Некоторые пользователи раскритиковали Хоу за ее поступок, утверждая, что она не должна была мстить мужу и портить имущество.

Ранее сообщалось, что жительница Таиланда по имени Суниса узнала об измене мужа благодаря жуткому сну. В ночном кошмаре женщина увидела мужа с отрубленной головой.

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    Алиса Удовик
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