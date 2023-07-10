«Известия»: предложение квартир для аренды в крупных городах России сократилось на 53%

В июле 2023 года россияне массово передумали сдавать квартиры в аренду: за год предложение съемного жилья в крупных городах страны сократилось на 53 процента, а за месяц — на 15 процентов. Такие данные приводят опрошенные «Известиями» эксперты.

Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов уточнил, что с начала 2023 года показатель снизился на 37 процентов. «Число лотов, доступных для аренды, снижается седьмой месяц подряд. Такая динамика нетипична для стандартных сезонных циклов», — отметил специалист. Попов пояснил, что обычно объем предложения увеличивается с декабря по март, а затем начинает сокращаться.

В федеральной компании «Этажи» подтвердили уменьшение экспозиции съемных квартир — по данным экспертов, за год такого жилья стало меньше на 50 процентов. Такая динамика связана в том числе с тем, что часть ранее сдававших квартиры собственников решила их продать, пояснил представитель госкомпании Никита Налимов. Кроме того, начали возвращаться уехавшие за границу россияне — на этом фоне увеличился спрос на аренду и уменьшилось число доступных лотов.

Управляющий партнер Dombook, основатель «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова добавила, что многие арендодатели специально снимают летом объявления, чтобы сдать квартиру во время высокого спроса ближе к осени. В августе-сентябре предложение может незначительно увеличиться, допускает эксперт.

Вместе с этим вырастут и цены на фоне повышенного интереса к недвижимости для аренды. «Мы не исключаем, что на пике спроса средние ставки аренды могут вырасти на 10–15 процентов, особенно в тех городах, где отмечалась наибольшая коррекция», — спрогнозировал Налимов. Аналогичные показатели предсказывает и генеральный директор Nika Estate Виктора Садыгова.

Ранее аналитики «Яндекс Аренды» предупредили, что в августе аренда квартир в Москве может подорожать, а предложение съемного жилья — резко сократиться. Обычно количество просмотров объявлений к концу лета растет на 18 процентов, при этом предложение в Москве сокращается на 20 процентов, в Новой Москве, в частности, на 31 процент. Поэтому специалисты не советуют откладывать поиск съемного жилья в столице на высокий сезон.