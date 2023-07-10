Додон обсудил ухудшение ситуации в Молдавии с послом США

Экс-президент Молдавии Додон обсудил с послом США ухудшение ситуации в стране

Бывший президент Модавии Игорь Додон обсудил с послом США в Кишиневе Кентом Логсдоном ухудшение ситуации за два года, пока у власти находится президентская партия «Действие и солидарность» (ПДС). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Додона, он обсудил с американским дипломатом широкий круг вопросов, связанных с политической и социально-экономической ситуацией в Молдавии. Он отметил, что за два года правления ПДС ситуация в стране ухудшилась во всех областях.

Экс-президент выразил «обеспокоенность серьезными последствиями политики действующего руководства». Также он считает полезным укрепление сотрудничества между Молдавией и США.

10 июля ПДС опубликовала отчет о своей деятельности за два года после победы на парламентских выборах в июле 202-го. Она ориентируется на интеграцию с ЕС и дистанцирование от России.

Ранее глава молдавского МИД Нику Попеску заявил о готовности вступить в Евросоюз без Приднестровья. По его словам, если Молдавия не сможет реинтегрировать Приднестровскую республику до вступления, то стране логично стать членом ЕС с той территорией, которой управляет Кишинев.