Глава МИД Турции обсудил с госсекретарем США расширение НАТО

Глава МИД Турции Фидан провел переговоры с госсекретарем США Блинкеном о расширении НАТО

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном о расширении НАТО в преддверии саммита альянса в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом сообщает Reuters.

«Глава МИД Турции 10 июля провел телефонный разговор с государственным секретарем США. В ходе разговора они обсудили вопросы расширения НАТО и предстоящий в Вильнюсе саммит альянса», — заявили в ведомстве.

Ранее президент США Джо Байден и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили членство Украины и Швеции в НАТО. В ходе переговоров Эрдоган также положительно оценил ряд шагов, предпринятых Швецией в связи с учетом турецких интересов и намерением страны вступить в НАТО.