Эрдоган и Байден обсудили членство Украины в НАТО

Президенты США и Турции Байден и Эрдоган обсудили членство Украины и Швеции в НАТО

Президенты США и Турции Джозеф Байден и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили членство Украины и Швеции в НАТО. О состоявшихся в преддверии саммита Североатлантического альянса переговорах сообщила канцелярия турецкого лидера в Twitter.

В ходе переговоров Эрдоган также положительно оценил ряд шагов, предпринятых Швецией в связи с намерением страны вступить в НАТО с учетом турецких интересов. При этом турецкий лидер назвал принятые меры недостаточными, указав, что в Швеции до сих пор разрешено проводить акции запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Лидеры договорились более подробно обсудить вопросы двусторонних отношений, а также региональную повестку на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе, запланированном на 11-12 июля.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принимать Украину в альянс «по частям». Он предложил распространить действие пятой статьи Договора НАТО об оказании помощи лишь на те территории, которые полностью находятся под контролем Киева.