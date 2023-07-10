Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:08, 10 июля 2023Мир

Финляндия решила ужесточить ограничения на въезд для россиян

МИД Финляндии заявил об ужесточении ограничений на въезд для граждан России

Фото: Lehtikuva / Reuters

Власти Финляндии приняли решение ужесточить въезд в страну для россиян, нововведения вступили в силу в полночь понедельника, 10 июля. Соответствующая информация опубликована на сайте министерства иностранных дел страны.

Уточняется, что новые правила коснутся российских бизнесменов, абитуриентов и владельцев недвижимости. Так, бизнес-путешественники смогут въехать в Финляндию без возможности транзита в другие страны. Помимо этого, они также будут должны объяснить необходимость личного присутствия в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме напомнили о прошлом применении Украиной кассетных боеприпасов

    Финляндия решила ужесточить ограничения на въезд для россиян

    Самая сексуальная в мире волейболистка показала фигуру в купальнике

    Фитнес-эксперт назвал три лучших упражнения на пресс для начинающих

    Осужденного в России за терроризм украинского режиссера контузило в бою

    Лидеры Турции и Швеции проведут последнюю перед саммитом НАТО встречу

    В США заявили о потере странами Запада и НАТО влияния в Грузии

    Apple усложнит покупку очков дополненной реальности

    В Адлере выпало 100 миллиметров осадков

    Спецназ «Ахмат» перебросили на артемовское направление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости