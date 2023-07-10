Финляндия решила ужесточить ограничения на въезд для россиян

МИД Финляндии заявил об ужесточении ограничений на въезд для граждан России

Власти Финляндии приняли решение ужесточить въезд в страну для россиян, нововведения вступили в силу в полночь понедельника, 10 июля. Соответствующая информация опубликована на сайте министерства иностранных дел страны.

Уточняется, что новые правила коснутся российских бизнесменов, абитуриентов и владельцев недвижимости. Так, бизнес-путешественники смогут въехать в Финляндию без возможности транзита в другие страны. Помимо этого, они также будут должны объяснить необходимость личного присутствия в стране.