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10:06, 10 июля 2023Экономика

Страны стали репатриировать золотые резервы после введения санкций против России

Reuters: страны стали репатриировать золотые резервы после заморозки российских активов
СюжетСанкции против России:

Фото: Mike Groll / AP

Центральные банки стали репатриировать золотые резервы на фоне введения санкций против России и заморозки ее активов за рубежом. Об этом со ссылкой на опрос американской инвестиционной компании Invesco сообщает Reuters.

Страны начали переосмысливать свои стратегии из опасений, что более высокая инфляция и геополитическая напряженность сохранятся. Большая часть (85 процентов) опрошенных центральных банков и суверенных фондов считают, что инфляция в ближайшие десять лет будет выше, чем в прошлом десятилетии. Помимо этого, заморозка половины российских золотовалютных резервов в размере 640 миллиардов долларов в ответ на начало спецоперации на Украине создала тревожный для центральных банков прецедент.

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Почти 60 процентов опрошенных Invesco признались, что золото стало для них более привлекательным, а 68 процентов заявили, что стали держать золотовалютные резервы на территории своей страны. Для сравнения, в 2020 году около 50 процентов стран хранили резервы за рубежом.

В начале июня 2023 года агентство Bloomberg сообщило об ускорившемся процессе дедолларизации. Так, Бразилия и Китай договорились о расчетах в национальных валютах, Индия и Малайзия намерены осуществлять платежи в рупиях, а Китай и Франция будут рассчитываться за поставки газа в юанях. По данным издания, отказаться от расчетов в долларах в пользу национальных валют страны подтолкнули санкции США против России.

По мнению опрошенных Bloomberg экспертов, стремление ряда стран снизить зависимость от доллара не породит его альтернативу само по себе. У новой валюты должна быть стабильность, ликвидность и безопасность, что скорее относится к развитым странам, которые являются союзниками США и не принимают мер для отказа от доллара.

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    Вячеслав Агапов
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