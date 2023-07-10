Кремль оценил влияние передачи военных «Азова» Турцией на проект газового хаба

Песков: реализация проекта газового хаба с Турцией не связана с передачей военных «Азова»

Реализация Россией проекта газового хаба с Турцией не связана с передачей Анкарой командиров бригады «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) Киеву. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил влияние решений турецкой стороны на совместные проекты с Москвой, передает ТАСС.

«Мы намерены продолжать наши отношения с Турецкой Республикой, они действительно многогранны. И торгово-экономическое взаимодействие взаимовыгодное будем продолжать», — указал пресс-секретарь президента, при этом отметив, что Москва будет учитывать ситуацию с возвращением военных «Азова» при следующих договоренностях с Анкарой.

По словам Пескова, российская сторона ценит сохранение каналов связи с Турцией и будет использовать их для разъяснения своей позиции.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Анкара передала Киеву командиров «Азова» без каких-либо условий. «На самом деле, какие-либо условия, о которых мне было бы известно, по возвращению наших военнослужащих, не были выдвинуты. Напротив, это как раз особенность этой позиции турецкой стороны как медиатора, предоставляющей так называемые хорошие услуги для того, чтобы сам процесс продолжался… Но это также ужесточение позиций Турции в коммуникации с российской стороной», — пояснил дипломат.