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13:07, 10 июля 2023Бывший СССР

На Украине заявили о возвращении командиров «Азова» из Турции без условий

Посол Украины Боднар: Турция вернула командиров бригады «Азов» без каких-либо условий

Фото: Roman Baluk / Reuters

Турция вернула командиров бригады «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) без каких-либо условий. Об этом посол Украины в республике Василий Боднар заявил в эфире «Радио Свобода» (внесено Минюстом в реестр иноагентов).

«На самом деле, какие-либо условия, о которых мне было бы известно, по возвращению наших военнослужащих, не были выдвинуты. Напротив, это как раз особенность этой позиции турецкой стороны как медиатора, предоставляющей так называемые хорошие услуги для того, чтобы сам процесс продолжался… Но это также ужесточение позиций Турции в коммуникации с российской стороной», — пояснил дипломат.

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    Алевтина Запольская
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