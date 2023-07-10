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13:52, 10 июля 2023Ценности

Раскрыт правильный способ мытья головы

Бьюти-блогерша Дуйгу посоветовала наносить маску и кондиционер после мытья головы шампунем

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Бьюти-блогерша Дуйгу (фамилия неизвестна) раскрыла правильный способ мытья головы. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 274,5 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом duygu.cdc регулярно публикует ролики, в которых рассказывает о правильном уходе за локонами. Так, сначала она посоветовала намочить волосы, намылить моющим средством и очистить кожу головы. Затем, по словам юзерши, необходимо нанести небольшое количество маски на концы прядей, подержав несколько минут. Заключительным этапом, как утверждает Дуйгу, должен стать кондиционер. «Правильный порядок такой: шампунь, маска для волос, а затем кондиционер», — уточнила она.

В еще одном видео девушка объяснила, что использование кондиционера позволяет сберечь качество волос и предотвратить их ломкость. Помимо этого, она добавила, что нужно мыть голову прохладной водой, а также расчесывать пряди аккуратно и без резких движений. «Избегайте этих ошибок, и вы увидите разницу в своем внешнем виде», — заключила она.

В мае блогерша Эбби Юнг показала правильную позу для мытья головы. Девушка посоветовала мыть волосы в домашних условиях, наклонив голову. В такой позе намного удобнее промывать каждую прядь, утверждала автор ролика.

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    Екатерина Ештокина
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