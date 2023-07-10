В Турции назвали последнюю надежду на сохранение зерновой сделки

РИА: переговоры Путина и Эрдогана назвали последней надеждой на сохранение зерновой сделки

Ожидаемые переговоры президентов Турции и России Реджепа Эрдогана и Владимира Путина остаются единственной надеждой на сохранение зерновой сделки. Об этом РИА Новости рассказал турецкий источник, знакомый с ходом переговоров.

Собеседник агентства посетовал, что в настоящий момент ситуация не вызывает оптимизм, и велик риск прекращения договоренностей по вывозу зерна после 17 июля. Однако, добавил он, практика показывает, что именно переговоры двух лидеров в состоянии изменить положение дел, и Анкара надеется на диалог с Москвой.

Ранее Эрдоган на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле выразил надежду на переговоры с Путиным по зерновой сделке как по телефону, так и очно. Также Эрдоган отметил, что власти думают, насколько продлить сделку после 17 июля. Турецкий лидер предложил, чтобы сделка продлевалась минимум раз в три месяца при продлении механизма на два года.