В Японии сообщили о подготовке премьера Кисиды к встрече с Зеленским

Reuters: премьер-министр Японии Кисида встретится с Зеленским в среду

Премьер-министр Японии Фумио Кисида начал подготовку к официальной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, 12 июля. Об этом сообщает новостное агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

Как указали в японском кабмине, на предстоящей встрече в Литве Зеленский под руководством США должен принять участие в подписании «пакта о безопасности» ради скорейшего вступления Украины в НАТО по окончании вооруженного конфликта.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «прекращение конфликта между Украиной и Россией облегчит процесс вступления Киева в НАТО».