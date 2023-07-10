The New York Times: женские кроп-топы стали трендом у мужчин

Традиционно женская вещь стала трендом у мужчин. Соответствующий материал появился на сайте издания The New York Times.

Речь идет о кроп-топах. Операционный менеджер Дэвид Мендоза рассказал, что начал носить укороченные майки около двух лет назад. По его словам, на тот момент многие спортсмены, на которых он был подписан в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), предпочитали появляться в своих роликах в упомянутом предмете гардероба. «Я подумал: вау, они выглядят очень хорошо — и это выглядит так нормально», — заявил мужчина.

В свою очередь, декан факультета моды и доцент по вопросам справедливости и инклюзивности в Школе дизайна в Нью-Йорке Бен Барри отметил, что кроп-топы были особенно популярны у мужчин в 1980-х годах. По его словам, данная вещь стала модной благодаря американскому футболу. Так, в случае победы игроки разрывали на себе верхнюю часть формы, обнажая перед фанатами животы.

Кроме того, специалист уточнил, что данная модная тенденция прослеживалась и у знаменитостей. Например, Джонни Депп в фильме «Кошмар на улице Вязов» носил кроп-топ, а позже в подобной одежде можно было увидеть Уилла Смита в телесериале «Принц из Беверли-Хиллз».

В марте модельеры из США раскрыли причину любви мужчин к костюмам силуэта «песочные часы». Так, стилист из Лос-Анджелеса Марк Холмс рассказал, что приталенные модели данного предмета гардероба подчеркивают широкие плечи и грудь, придавая образу визуальную мускулистость.