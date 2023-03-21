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15:13, 21 марта 2023Ценности

Раскрыта причина любви мужчин к приталенным костюмам

Стилист Марк Холмс из США рассказал, что приталенные костюмы подчеркивают у мужчин плечи

Фото: kiuikson / Shutterstock / Fotodom

Модельеры из США раскрыли причину любви мужчин к костюмам силуэта «песочные часы». Соответствующий материал появился на сайте издания The Wall Street Journal.

Так, стилист из Лос-Анджелеса Марк Холмс рассказал, что приталенные модели данного предмета гардероба подчеркивают широкие плечи и грудь, придавая образу визуальную мускулистость. С коллегой соглашается соучредитель ателье по пошиву одежды Armoury, расположенного в Нью-Йорке, Марк Чо. «Силуэт "песочные часы" в пошиве на самом деле гипермужской. Происхождение этого — военная форма, которая делала людей похожими на тех, кто ходит в спортзал десять раз в день», — объяснил специалист.

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Мужская одежда с силуэтом «песочные часы» был популярна и раньше. Например, подобные вещи носили в 1930-х и 1940-х годах. По мнению стилиста из Сан-Франциско Фелиситы Кей, данный крой стал снова актуальным в 2023 году благодаря моде на широкие брюки и двубортные жакеты с широкими лацканами. «Если у вас меньше объема в талии, но больше объема в брюках, то это выглядит великолепно», — пояснила эксперт.

В свою очередь, Чо отметил, что на сегодняшний день мужчины больше всего предпочитают носить куртки с зауженной талией, поскольку они имеют структурированную форму в отличие от оверсайз-моделей. «Людям надоело ходить в повседневной одежде. Это очень долгожданное и смелое изменение в моде», — высказался собеседник издания.

В марте стилист Джо (фамилия не уточняется), более известный по никнейму в соцсетях @joe_x_style, назвал мужчинам три вещи, которых необходимо избегать летом 2023 года. В первую очередь специалист посоветовал избавится от облегающих шорт из денима. Вместо них он порекомендовал присмотреться к шортам-карго длиной чуть выше колена.

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Мария Винар
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