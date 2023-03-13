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16:19, 13 марта 2023Ценности

Стилист посоветовал мужчинам избегать трех вещей летом 2023 года

Стилист Джо @joe_x_style посоветовал мужчинам избегать облегающих шорт из денима летом

Фото: MFAHEEM FAHEEM / Shutterstock / Fotodom

Стилист Джо (фамилия не уточняется), более известный по никнейму в соцсетях @joe_x_style, назвал мужчинам три вещи, которых необходимо избегать летом 2023 года. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В первую очередь специалист посоветовал избавится от облегающих шорт из денима. Вместо них он порекомендовал присмотреться к шортам-карго длиной чуть выше колена.

Также в списке антитрендов Джо выделил носки по щиколотку. По его словам, от них лучше совсем отказаться или носить данные изделия классической длины.

В заключение эксперт отметил вьетнамки (тапочки, состоящие из резиновой подошвы и двух ремешков, закрепляющиеся на ноге между большим и указательным пальцами — прим. «Ленты.ру»). В качестве альтернативы Джо предложил обратить внимание на так называемые биркенштоки — сандалии на толстой подошве с ортопедической стелькой.

В феврале российский стилист Роман Медный перечислил модные ошибки мужчин. В первую очередь специалист призвал отказаться от клетчатых и бархатных пиджаков. Вместо них стоит присмотреться к базовым темно-синим моделям, длина которых достигает середины ягодиц.

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Мария Винар
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