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21:21, 10 июля 2023Из жизни

Станцевавший приватный танец в белье на коленях у девушки стример попал под суд

Daily Star: в Таиланде арестовали станцевавшего эротический танец в белье стримера

Кадр: Ice Poseidon / Kick

В Таиланде популярный американский стример Пол Денино станцевал эротический танец на коленях у девушки и попал под суд. Об этом сообщает Daily Star.

Приватный танец в нижнем белье для своей партнерши Кимберли мужчина станцевал в одном из ресторанов Банкока. Происходящее Денино транслировал в сети. Вскоре владелица заведения, узнавшая о происходящем, ворвалась в зал и потребовала, чтобы стример остановился. Она заявила, что мужчина не имеет права вести себя подобным образом в Таиланде, и велела ему и его друзьям прекратить съемку и отдать ей их паспорта.

Затем менеджер ресторана вызвал местную полицию, которая арестовала стримера и его команду. По словам Денино, его бросили в грязную камеру, где вместо унитаза он был вынужден пользоваться ведром. Более того, мужчина утверждает, что когда ему дали ведро, в нем уже были чьи-то экскременты.

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Стример был удивлен реакцией местных жителей и заявил, что не знал, какой закон нарушил. Позже мужчине стало известно, что его обвиняют в распространении непристойного контента. Ему пришлось заплатить залог за всю компанию, сумма которого составила в общей сложности 12 тысяч долларов (один миллион рублей).

Денино рассказал в социальных сетях, что ему с друзьями грозят серьезные приговоры и тюремное заключение. Мужчина признается, что в случае лишения свободы он собирается проститься с жизнью. «Я не смогу выжить в тайской тюрьме», — заявляет он.

В данный момент мужчина находится в Таиланде и ждет вынесения приговора. Он находится в тяжелом моральном состоянии и больше не публикует развлекательный контент. «Я не осознавал серьезности своих действий. Я просто хотел повеселиться. Мне очень жаль», — пишет Денино в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в США посетитель парка развлечений на глазах у очевидцев забрался в загон к аллигаторам и попал на видео. Травм блогер не получил, однако на его действия отреагировали сотрудники парка.

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