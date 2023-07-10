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18:31, 10 июля 2023Забота о себе

Диетолог развеял популярный миф о маргарине

Диетолог Кабанов: из-за низкого содержания трансжиров маргарин полезнее сливочного масла

Фото: Sorin Gheorghita / Unsplash

Вред маргарина для здоровья сильно преувеличен, заявил диетолог-консультант Алексей Кабанов. Популярный миф об этом продукте он развеял в беседе с «Газетой.Ru».

Кабанов объяснил, что благодаря современным методам производства содержание трансжиров в маргарине снижено до безопасных двух процентов, что делает его полезнее сливочного масла, в котором их количество может достигать восьми процентов. Связано это с тем, что маргарин изготавливается из растительных масел, а сливочное масло — из продуктов животного происхождения, содержащих природные трансизомеры, которые невозможно удалить при производстве.

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Более того, по словам Кабанова, из-за низкого содержания холестерина и вредных насыщенных жиров в современном маргарине людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше выбирать именно его.

Произведенный из растительных масел маргарин содержит полезные ненасыщенные жирные кислоты, которые положительно влияют на уровень холестерина, являются профилактикой ряда ССЗ [сердечно-сосудистых заболеваний]

Алексей Кабановдиетолог-консультант

При этом диетолог посоветовал не исключать сливочное масло из рациона полностью. По его словам, нужно лишь соблюдать умеренность при его употреблении.

Ранее врач функциональной диагностики Дженн Симмонс и автор книги о профилактике рака Кристина Марусич перечислили продукты, вызывающие онкологические заболевания. Они заявили, что копчености, пицца и другие блюда навынос могут вызвать рак, так как содержат опасные канцерогены.

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    Наталья Обрядина
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