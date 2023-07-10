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09:42, 10 июля 2023Забота о себе

Врач перечислил вызывающие рак продукты

Диагност Дженн Симмонс: копчености и пицца могут вызывать рак

Фото: Unsplash

Пицца и другие блюда навынос могут содержать опасные канцерогены, которые вызывают рак. Об этом рассказали врач, функциональный диагност Дженн Симмонс и автор книги о профилактике рака Кристина Марусич рассказали изданию Newsweek.

Специалистки объяснили, что вредные химические соединения попадают в еду через контакт с упаковкой, которую обрабатывают полифторалкильными веществами (ПФАВ), чтобы сделать ее водонепроницаемой и жироотталкивающей. По словам Марусич, составы с ПФАВ нередко наносят на бумагу, которую потом кладут в коробку с пиццей, на упаковку для некоторых хлебобулочных изделий и других блюд, продающихся навынос.

Симмонс перечислила еще несколько продуктов, чье негативное влияние на организм было подтверждено научными исследованиями. В частности, она упомянула красное мясо, все виды копченостей, вяленое мясо и алкоголь.

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Также, по ее словам, раковые клетки могут появиться из-за недостатка клетчатки. «Клетчатка связывает токсины и способствует их выведению. Люди, чей рацион состоит в основном из мяса, имеют низкий уровень клетчатки, поэтому токсины дольше находятся в пищеварительной системе, подвергая организм воздействию, вызывающему рак», — добавила Симмонс.

Ранее онколог-хирург Иван Карасев назвал продукты, которые замедляют рост раковых клеток. По его словам, при лечении онкологических заболеваний рекомендуется есть больше красной рыбы, яиц, капусту и чеснок.

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    Екатерина Улитина
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