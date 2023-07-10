В НАТО заявили о полном согласии по расширению альянса на Восток

FT: все страны НАТО согласны в необходимости расширения альянса на Восток

Единственной задачей для всех союзников по НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля будет необходимость убедиться в отсутствии «серых зон» на карте Европы. О полном согласии всех членов альянса в необходимости расширения на Восток сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на дипломатические источники.

«Единственная задача в Вильнюсе, с которой согласны все союзники, заключается в том, что мы оставили серые зоны на карте 15 лет назад, которыми воспользовалась Россия, и теперь нам нужно убедиться, что серого на карте больше нет», — заявил неназванный дипломат НАТО.

При этом, по данным источников газеты, самой сложной задачей на саммите для членов блока станет обновление ранее согласованных формулировок по вопросам членства в НАТО и сотрудничества с Украиной. Отмечается, что США и Германия выступают против любых формулировок, подразумевающих немедленные обязательства по коллективной безопасности.