Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:54, 10 июля 2023Мир

В Нидерландах сменится власть

Премьер-министр Нидерландов Рютте отказался вновь возглавлять правительство

Фото: Adriano Machado / Reuters

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался вновь возглавлять правительство и выставлять свою кандидатуру на пятый срок. О будущей смене власти в стране сообщает Reuters.

Премьер объявил о своем уходе из политики после выборов в ноябре. «В последние дни было много спекуляций на тему того, что побудило меня уйти. Единственный ответ - Нидерланды», - сказал Рютте, выступая в парламенте перед дебатами о распаде правительства.

Политик останется на посту главы временного правительства до формирования новой администрации.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что подает королю прошение об отставке своего правительства. Политик объявил об отставке после того, как правительственная коалиция не смогла после долгих консультаций договориться о мерах по ограничению притока просителей убежища.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Дилеры снизили цены на автомобили после предупреждения «АвтоВАЗа»

    Махачев обратился к президенту UFC

    Более 400 населенных пунктов на Украине остались без электричества

    ВСУ обстреляли приграничный российский регион

    Под Петербургом ребенок попал в больницу после игры в детском лагере

    Матвиенко передала Си Цзиньпину послание от Путина

    В России появилась «Ласточка» отечественной сборки

    Украина запланировала усилить позиции ВСУ около границы с Белоруссией

    На бывших позициях ВСУ в ЛНР нашли около полутора тысяч патронов

    Председатель Совфеда Матвиенко встретилась с Си Цзиньпином

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости