Премьер-министр Нидерландов заявил о желании подать в отставку

NOS: премьер-министр Нидерландов Рютте объявил, что подает королю прошение об отставке

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что подает королю прошение об отставке своего правительства. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Политик объявил об отставке после того, как правительственная коалиция не смогла после долгих консультаций договориться о мерах по ограничению притока просителей убежища.

Ранее министр климата и окружающей среды Великобритании Зак Голдсмит подал в отставку после того, как обвинил премьер-министра страны Риши Сунака в незаинтересованности в поиске решения проблемы изменения климата. По его словам, Сунак предпочел посетить вечеринку, а не поехать на экологический саммит в Париже. Голдсмит также напомнил об обещаниях Великобритании в области климата, которые она не выполнила.