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15:57, 30 июня 2023Среда обитания

Британский министр подал в отставку из-за поведения Сунака

Министр климата Великобритании Голдсмит подал в отставку после обвинения в адрес Сунака

Фото: Mark Thomas / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Министр климата и окружающей среды Великобритании Зак Голдсмит подал в отставку после того, как обвинил премьер-министра страны Риши Сунака в незаинтересованности в поиске решения проблемы изменения климата. Об этом сообщает The Guardian.

Голдсмит опубликовал заявление об отставке, в котором заявил, что для него было честью занимать этот пост. По его словам, ему удалость сделать Великобританию одним из мировых лидеров решения глобальной проблемы изменения климата. При этом министр выразил недовольство поведением властей — в частности, действиями премьер-министра Риши Сунака.

«Эта апатия правительства перед лицом величайшей проблемы, с которой мы столкнулись, делает продолжение моей работы несостоятельным», — написал Голдсмит. В частности, он написал, что Сунак предпочел посетить вечеринку, а не поехать на экологический саммит в Париже. Министр также перечислил обещания Великобритании в области климата, которые она не выполнила.

Ранее премьер-министра Великобритании Риши Сунака обвинили в издевательстве над обещаниями решить глобальную проблему изменения климата. Поводом для этого послужил полет политика на самолете.

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    Нина Ташевская
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