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05:26, 10 июля 2023Мир

В Перу ввели режим ЧС в связи с ростом числа случаев синдрома Гийена-Барре

Власти Перу ввели режим ЧС из-за увеличения числа случаев синдрома Гийена-Барре

Фото: Siegfried Grassegger / Globallookpress.com

Власти Перу ввели на территории страны режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за увеличения числа случаев синдрома Гийена-Барре — острого аутоиммунного воспалительного заболевания, которое вызывает слабость мышц, нарушение чувствительности и проблемы с нервной системой. Об этом сообщает издание El Peruano.

Уточняется, что около 165 жителей страны заболели синдромом Гийена-Барре, четыре из них погибли. Объявление режима ЧС было необходимо, чтобы правительство страны могло срочно закупить для лечения граждан более 7500 тысяч ампул дорогостоящего иммуноглобулина, говорится в материале. Приобрести его ранее было невозможно, поскольку он не включен в перечень жизненно важных препаратов.

Ранее сообщалось, что парализованный британец, страдающий от синдрома Гийена-Барре, исцелился благодаря музыке. Мужчина пролежал в больнице семь месяцев, не мог нормально ходить и разговаривать, но после применения музыкальной терапии пошел на поправку.

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    Марина Совина
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