FT: лидеры НАТО заявили, что гарантии для Украины отделены от темы о ее членстве в альянсе

Стали известны планы НАТО на предстоящий саммит в Вильнюсе, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявления участников обсуждения.

По данным издания, лидеры альянса собираются формализовать обязательства по безопасности. В частности, НАТО старается подчеркнуть, что предлагаемые гарантии безопасности полностью отделены от вопроса о членстве в альянсе, чтобы соблюсти пятую статью устава.

При этом отмечается, что потенциальные гарантии рассматриваются как ступенька к вступлению в НАТО.

Ранее сообщалось, что в ходе саммита официальные лица сосредоточатся на кодификации существующих военных поставок Киеву. Кроме того, Вооруженным силам Украины дадут гарантии по обучению.