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04:41, 10 июля 2023Мир

Байдена заметили с книгой в трусах

Президента США Байдена с семьей заметили загорающим на общественном пляже

Американский президент Джо Байден был замечен в компании своих близких на общественном пляже в Делавэре. Он расположился на шезлонге, читал книгу, пил газировку и загорал, сняв футболку. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что американский лидер проводил время вместе с женой Джилл и 22-летней внучкой Финнеган, дочерью сына Хантера. По данным издания, президентская семья принимала солнечные ванны под пристальным наблюдением сотрудников секретной службы. А до того, как Байден занял свой шезлонг, всех отдыхающих проверили с металлодетектором.

На опубликованном в сети видео видно, сначала 80-летний политик читал, после чего решил позагорать и выдвинул шезлонг из тени. Судя по кадрам, глава государства двигается довольно медленно, едва поспевая за внучкой.

Ранее сообщалось, что Байден внезапно начал пинать трибуну во время своего выступления в Южной Каролине. Видео, на котором запечатлено странное поведение американского лидера, опубликовано на Youtube-канале GOP War Room. Объясняя свои действия, президент про свой рост.

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    Екатерина Подвигина
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