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03:32, 7 июля 2023Мир

Байден испинал трибуну во время своего выступления

Байден испинал трибуну во время выступления в Южной Каролине и пошутил про свой рост

Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден внезапно начал пинать трибуну во время своего выступления в Южной Каролине. Видео, на котором запечатлено странное поведение американского лидера, опубликовано на Youtube-канале GOP War Room.

На кадрах видно, как глава государства несколько раз бьет ногой по трибуне, после чего поворачивается спиной к собравшейся аудитории и пытается проделать то же самое под другим углом. «Если вам интересно, что я пинаю, я пинаю трибуну. Она не работает», — посетовал Байден.

После попытки объяснить свое поведение американский лидер пошутил, что станет выше ростом, если встанет на трибуну.

Ранее сообщалось, что в США усомнились в шансах Байдена дожить до конца года. Такое предположение сделал бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью Натали Брунелл. «Старина Байден на пределе своих возможностей», — сказал он.

Сам Байден пошутил про свой возраст, объявив, что ему 300 лет. После этого президент споткнулся о находившийся у его ног ящик и упал. Он попытался встать самостоятельно, но у него ничего не получилось. Подоспевшие охранники помогли главе государства подняться на ноги.

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    Екатерина Подвигина
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