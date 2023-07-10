В Белом доме рассказали о реакции Байдена на позицию Турции по Швеции

В Белом доме заявили, что Байден поприветствовал согласие Турции на прием Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден поприветствовал согласие Турции на прием Швеции в НАТО. Политик планирует работать с Анкарой над выстраиванием обороны в Евроатлантике, рассказали в Белом доме, пишет РИА Новости.

«Я приветствую заявление, сделанное сегодня вечером Турцией, Швецией и генсеком НАТО, в том числе обещание передать Протокол о присоединении Швеции ... для скорейшей ратификации», — подчеркнул Байден.

Также в Белом доме отметили, что президент США нацелен работать с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом над актуальными вопросами в евроатлантическом регионе. Байден заявил, что с нетерпением ждет вступления Швеции в НАТО в качестве нового члена. Политик поблагодарил генсека альянса Йенса Столтенберга за его лидирующую роль в этом процессе.

Ранее Столтенберг сообщил, что Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. Кроме того, по словам неназванного турецкого чиновника, прорыв произошел после того, как Анкара получила заверения по ключевым требованиям, в том числе подход Стокгольма к сторонникам курдских сепаратистов, действующих на ее территории.