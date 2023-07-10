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06:27, 10 июля 2023Мир

Евродепутат объяснил недопуск России к расследованию подрыва «Северных потоков»

Депутат Буххайт: РФ не допускают к расследованию подрыва «Северных потоков» из-за Запада

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Страны, проводящие расследование взрывов на «Северных потоках», отказываются предоставлять России информацию о его ходе в связи с возможным давлением со стороны Запада. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) от Германии Маркус Буххайт в беседе с «Известиями».

Он также подчеркнул, что не верит в причастность Москвы к диверсии на трубопроводах, назвав подобные предположения «совершенно невероятными». «Изначально было очевидно, что Россия сама не станет разрушать высокорентабельный проект», — отметил евродепутат. Он также напомнил о расследовании американского журналиста Сеймура Херша, который обвинил в произошедшем власти США.

Как предположил Буххайт, участники расследования находятся под давлением западного антироссийского альянса. Именно этим, по его мнению, объясняется недопуск Москвы к участию в выяснении обстоятельств инцидента. «Они опасаются, что всплывут вещи, которые поставят под угрозу трансатлантические отношения или заставят немецких налогоплательщиков задуматься, оправдана ли вообще помощь Украине в таком масштабе», — полагает европарламентарий.

Ранее Россия запросила на 27 июня в Совете Безопасности (СБ) ООН обсуждение диверсий на «Северных потоках». Причиной этому послужило нежелание Дании, Германии и Щвеции раскрывать российской стороне подробности расследования взрывов.

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    Марина Совина
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