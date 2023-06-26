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19:26, 26 июня 2023Мир

Россия запросила в Совбезе ООН обсуждение диверсий на «Северных потоках»

Полянский: Россия запросила в СБ ООН обсуждение диверсий на «Северных потоках» на 27 июня

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Россия запросила на 27 июня в Совете Безопасности (СБ) ООН обсуждение диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Привлечем внимание коллег к тому, что к месту подрыва уже начинают возить чуть ли не туристов, а информацию в СБ ООН о ходе расследования ни датские, ни немецкие или шведские власти по-прежнему не предоставляют», — заявил он.

Дипломат добавил, что пустые заверения о том, что расследования идут, российскую сторону не устраивают.

Ранее Полянский пообещал, что Россия вернется к вопросу о расследовании диверсии на «Северном потоке». По его словам, понимание позиции Москвы нарастает, что «уже неприлично изолирует западников в глазах большей части членов ООН».

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    Семен Александров
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