Россия запросила в Совбезе ООН обсуждение диверсий на «Северных потоках»

Полянский: Россия запросила в СБ ООН обсуждение диверсий на «Северных потоках» на 27 июня

Россия запросила на 27 июня в Совете Безопасности (СБ) ООН обсуждение диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Привлечем внимание коллег к тому, что к месту подрыва уже начинают возить чуть ли не туристов, а информацию в СБ ООН о ходе расследования ни датские, ни немецкие или шведские власти по-прежнему не предоставляют», — заявил он.

Дипломат добавил, что пустые заверения о том, что расследования идут, российскую сторону не устраивают.

Ранее Полянский пообещал, что Россия вернется к вопросу о расследовании диверсии на «Северном потоке». По его словам, понимание позиции Москвы нарастает, что «уже неприлично изолирует западников в глазах большей части членов ООН».