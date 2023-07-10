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10:41, 10 июля 2023Мир

Президент Сенегала передал просьбу африканских лидеров к Путину

Президент Сенегала передал просьбу африканских лидеров к Путину показать стремление к миру

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Сенегала Маки Саль передал просьбу африканских лидеров к президенту России Владимиру Путину, его слова приводит Financial Times.

«Перед саммитом Россия — Африка он (Путин — прим. «Ленты.ру») должен предпринять какие-то действия, чтобы показать свое стремление двигаться вперед [к миру], хотя бы в гуманитарном плане», — сказал политик.

По его словам, обмен пленными и возвращение на Украину детей стали бы очень хорошим сигналом. Именно поэтому саммит Россия — Африка можно использовать для продвижения мирных переговоров, добавил он.

Ранее Кремль прокомментировал возможность мирных переговоров с Украиной. Москва не закрывает дверь для переговоров с Киевом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    Анастасия Заикина
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