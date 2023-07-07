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12:34, 7 июля 2023Россия

Песков заявил о незакрытой двери для переговоров с Киевом

Песков заявил, что Россия не закрывает дверь для переговоров с Украиной
Дмитрий Песков. Архивное фото

Дмитрий Песков. Архивное фото. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Москва не закрывает дверь для переговоров с Киевом. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Таким образом он прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что осенью могут начаться мирные переговоры по решению военного конфликта на Украине. Предположение белорусского лидера связано с тем, что от военного конфликта, по его словам, больше всего материальных издержек несут европейцы.

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«На самых различных уровнях, включая высший, мы говорили о том, что российская сторона никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом. Но пока никаких перспектив для этого переговорного процесса мы не усматриваем», — сказал представитель Кремля.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. 22 мая того же года о замораживании переговорного процесса заявлял глава делегации Москвы Владимир Мединский. Он сообщил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.

В 2023 году Мединский обвинил Запад в срыве переговоров с Украиной, отметив, что Украина была близка к мирному решению и заключению Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности страны.

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    Никита Абрамов
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