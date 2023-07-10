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23:14, 10 июля 2023Мир

В Госдепе назвали конфликт на Украине стратегическим провалом Киева

Представитель Госдепа Миллер назвал конфликт на Украине стратегическим провалом Киева

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер назвал конфликт на Украине стратегическим провалом Украины, но затем признал, что оговорился. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе брифинга он указал, что «США считают данную войну стратегическим провалом Киева». Миллер добавил, что эту тему уже поднимал в своей речи госсекретарь Энтони Блинкен.

Затем представитель Госдепа признал, что допустил оговорку, объяснив это тем, что отвык от выступлений на еженедельных брифингах. Впоследствии Миллер извинился, но оговорился снова.

«Прошу меня извинить, это стратегический провал Украины», — добавил он.

Ранее Миллер заявил, что США надеются, что решение о поставке кассетных боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ) не повлияет на военную поддержку Киева союзниками. «Украина находится на середине контрнаступления, которое требует огромного количества артиллерии», — напомнил он.

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    Марина Совина
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