В Кремле прокомментировали возможные переговоры Путина и Эрдогана

Песков: переговоров Путина и Эрдогана в графике нет, но они состоятся при необходимости

Телефонных переговоров президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана сейчас в графики нет, но они состоятся при необходимости обсудить зерновую сделку. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«На настоящий момент разговора не было, но при необходимости он появится в графике. Путин с Эрдоганом очень быстро, оперативно согласовывают телефонные контакты. Если потребуется, то такое обсуждение состоится», — отметил официальный представитель Кремля.

Он добавил, что сейчас в плане зерновой сделки ничего не поменялось и в Кремле «ничего нового сказать не могут».

Ранее Эрдоган заявил, что ожидает Путина в Турции в августе. В частности, стороны планируют обсудить вопрос о продлении зерновой сделки, действие которой истекает 17 июля.