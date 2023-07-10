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13:36, 10 июля 2023Мир

В Кремле прокомментировали возможные переговоры Путина и Эрдогана

Песков: переговоров Путина и Эрдогана в графике нет, но они состоятся при необходимости

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Телефонных переговоров президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана сейчас в графики нет, но они состоятся при необходимости обсудить зерновую сделку. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«На настоящий момент разговора не было, но при необходимости он появится в графике. Путин с Эрдоганом очень быстро, оперативно согласовывают телефонные контакты. Если потребуется, то такое обсуждение состоится», — отметил официальный представитель Кремля.

Он добавил, что сейчас в плане зерновой сделки ничего не поменялось и в Кремле «ничего нового сказать не могут».

Ранее Эрдоган заявил, что ожидает Путина в Турции в августе. В частности, стороны планируют обсудить вопрос о продлении зерновой сделки, действие которой истекает 17 июля.

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    Семен Александров
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