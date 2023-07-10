Москвичей предупредили об осенней погоде

Специалист Позднякова: 12 июля в Москве температура опустится до +16 градусов

В среду, 12 июля, дневная температура в Москве опустится до отметки в плюс 16 — плюс 17 градусов, рассказала «Российской газете» главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Учитывая, что сейчас середина июля, или самая жаркая пора года, температура воздуха окажется ниже нормы на 4-5 градусов и будет соответствовать параметрам начала сентября», — рассказала она. С понедельника по среду столицу ожидают порывистый северный ветер и дождь.

Если утром 10 июля на высоте в полтора километра столбик термометра поднимался до плюс восьми градусов, то к среде опустится до плюс трех, то есть температура в приземном слое окажется ниже нормы на четыре-пять градусов.

В понедельник и вторник температура составит максимум плюс 21 и плюс 19 градусов соответственно. После нескольких дней холода в Москву вернется тепло. К выходным температура поднимется до плюс 22 — плюс 24 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что к середине недели как Москва, так и Центральная Россия окажутся в арктическом мешке. По его словам, 12 июня может стать самым холодным днем за последние 75 с температурой от плюс 11 до плюс 16 градуса.