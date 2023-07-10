Среда обитания
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19:37, 10 июля 2023Среда обитания

Дачникам предложили бороться с птицами с помощью петард

«БелНовости»: бороться с уничтожающими урожай птицами на даче можно с помощью петард

Фото: vladimir subbotin / Shutterstock / Fotodom

Владельцам дачных участков предложили бороться с уничтожающими урожай птицами с помощью петард и рисунков. Об этом стало известно из материалов издания «БелНовости».

По словам экспертов, при обнаружении над садом стайки птиц их можно отпугнуть резким звуком — например, петарды. При этом специалисты призвали дачников быть осторожными и действовать в соответствии с инструкцией, чтобы не травмироваться.

Другим способом борьбы с птицами-вредителями специалисты назвали сделанный маркером рисунок глаза — его нужно повесить среди веток. Эксперты заверили, что благодаря этому приему животные испугаются и предпочтут не приближаться к дереву с таким «оберегом».

В июне стало известно, что дачникам предложили бороться с муравьями с помощью листа бумаги, пропитанного средством против насекомых.

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    Полина Кислицына
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