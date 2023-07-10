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20:18, 10 июля 2023Среда обитания

Россиянам дали советы по спасению мебели и стен от порчи домашними животными

Эксперт Васильев: для спасения стен от животных их нужно покрасить влагостойкой краской

Фото: Manja Vitolic / Unsplash

Для того чтобы защитить стены от обдирания домашними животными, их необходимо покрасить влагостойкой краской. Советы россиянам по спасению мебели, стен и пола от порчи котами и собаками дал строительный эксперт Федор Васильев, его слова передает Life.ru.

По словам специалиста, при покрытии влагостойкой краской питомцам станет нечего обдирать. Среди других ее плюсов — легкость при уборке в случае, если после прогулки в слякоть животное будет отряхиваться. Другим вариантом отделки стен в некоторых комнатах (например, в кухне или прихожей) Васильев назвал гладкие пластиковые панели по высоте по крайней мере до середины стены. При уходе их стоит протирать влажной тканью без едких моющих средств — иначе цветное покрытие может стереться.

Для того чтобы защитить пол от повреждения животными, под миски стоит подложить резиновый коврик. Выстлать полы в помещениях эксперт порекомендовал такими гладкими материалами, как керамогранит, нескользкий линолеум, мармолеум. При желании покрыть пол именно деревянными досками, лучшей породой, по мнению Васильева, станет лиственница. Что касается оттенков, то специалист посоветовал остановиться на нейтральных — светло-коричневом, кофейном, горчичном.

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Уберечь мебель, предметы интерьера и провода от грызения поможет опрыскивание специальными средствами — это будет особенно полезно в случае, если в доме есть щенок-подросток. Кроме того, нелишним приобретением станет чехол для дивана либо изначальная покупка предмета мебели с обивочным материалом, который не любят кошки.

«К ним относятся ткани с тефлоновой защитой, микрофибра, бархат и натуральная кожа. Кроме того, все эти материалы можно покрыть водостойкими средствами, которые уменьшают впитываемость, благодаря чему мебель прослужит долго и не загрязнится. Также можно приобрести защитные антивандальные накладки на углы мебели», — дал рекомендацию Васильев. Наконец, он предложил купить питомцу специальный уголок, домик или прочные игрушки, чтобы тот не захотел портить мебель, стены и полы.

Ранее юрист Михаил Титов рассказал, что пожаловаться на шумную собаку соседей можно в Роспотребнадзор, участковому или в жилищную инспекцию.

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    Полина Кислицына
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