Названы способы решения проблемы с шумной собакой соседей

Юрист Титов: пожаловаться на шумную собаку соседей можно в Роспотребнадзор или участковому

Пожаловаться на шумную собаку соседа можно, обратившись в Роспотребнадзор. Этот и другие способы решения проблемы назвал юрист Михаил Титов, его слова передает издание «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметил, что постоянный лай соседской собаки как днем, так и ночью, мешающий другим жильцам отдыхать или заниматься своими делами, — это нарушение норм российского законодательства. Однако если урегулировать конфликт на этой почве с соседями не получается, можно направить заявление в Роспотребнадзор. После получения заявки в ведомстве, подчеркнул Титов, будут обязаны провести лабораторную экспертизу и проверить наличие и уровень шума в квартире. В случае если по результатам исследования показатель будет выше нормы, владельцу питомца направят предписание на устранение нарушений. В его отношении также могут составить протокол об административном правонарушении.

Еще один метод решения проблемы с громко лающей собакой соседа — обращение к районному участковому либо в жилищную инспекцию. В этом случае с хозяевами питомца проведут разъяснительную беседу. Если после нее ничего не изменится, Титов рекомендовал обращаться в суд. «Здесь с ответчика можно потребовать как прекращения нарушений по закону, так и компенсацию за моральный вред и по возмещению убытков», — рассказал он.

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