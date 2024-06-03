Полицейский устроил секс-вечеринку для школьниц

В американском штате Флорида арестовали сотрудника полиции, устроившего секс-вечеринку для четырех школьниц. Об этом сообщает издание New York Post.

Инцидент произошел в начале февраля. 24-летний полицейский Маркэнтони Фернандес познакомился с одной из девушек в соцсети, а она привела трех подруг. Двум девушкам было по 18 лет, одной — 17, и еще одной — 16.

Школьницы собрались у Фернандаса дома, выпивали и принимали наркотики. Он выложил в мессенджере Snapchat несколько видео, в котором девушки сняты без одежды. На одном из видео он требует, чтобы 17-летняя гостья совершила сексуальные действия в отношении одной из своих подруг, и та повинуется.

Затем полицейский объявил, что его возбуждает удушение. Он душил одну из 18-летних девушек, пока та не потеряла сознание, и пытался душить 17-летнюю и 16-летнюю.

Фернандесу предъявлены четыре обвинения по уголовным статьям и шесть обвинений в менее тяжких правонарушениях. В феврале его отстранили от службы и отправили в оплачиваемый отпуск. При этом он отказался уходить в отставку.

Ранее в США арестовали учительницу из штата Небраска, которая напилась и переспала с учеником после выпускного вечера. После мероприятия она увезла его к себе домой на ночь.