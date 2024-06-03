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02:00, 3 июня 2024Интернет и СМИ

Российская юмористка рассказала о переживаниях из-за отсутствия оргазма

Кадр: Madam Kaka / YouTube

Известная российская юмористка, звезда шоу «Женский стендап» Елизавета Варвара Аранова призналась, что в прошлом переживала из-за отсутствия оргазма. На эту тему она высказалась в шоу «Бабские истории», видео доступно на YouTube.

Комикесса отметила, что в какой-то момент в медиа начало появляться очень много информации о том, что женщинам сложно достичь разрядки в интимных отношениях. «Я зачем-то скрывала [от партнера] этот факт, что не было оргазма. Очень много было информации, мне казалось, что если я не получаю оргазм, значит я неполноценная», — вспомнила она.

По словам Арановой, впоследствии она поняла, что ее представления о неполноценности из-за сложностей в достижении оргазма не соответствовали действительности. «Нужно просто понять, что тебе нравится, и попробовать передать эти знания партнеру», — заключила она.

Ранее семейный психотерапевт Кари Руснак назвала способы самостоятельно улучшить сексуальную жизнь. Она порекомендовала больше фантазировать и исследовать свое тело, чтобы понять, что действительно приносит удовольствие.

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      Олег Давыдов
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