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19:10, 10 июля 2023Из жизни

Женщине выставили счет на 2,7 миллиона рублей за поездку на такси

Newsweek: женщина заплатила за поездку на такси в Коста-Рике 2,7 миллиона рублей

Фото: Lexi Anderson / Unsplash

Таксист в Коста-Рике выставил приезжей из США счет на огромную сумму за поездку на Uber от аэропорта. Об этом сообщает Newsweek.

Доминик Адамс направлялась в аэропорт, чтобы отпраздновать пятилетнюю годовщину свадьбы с мужем в Гватемале. После поездки на такси женщина обнаружила, что с ее банковского счета за поездку на Uber списано 29,9 тысячи долларов США (2,7 миллиона рублей).

«У меня сердце в пятки ушло, когда я увидела счет», — рассказала она. Адамс обратилась в Uber и в свой банк Altura Credit Union, но не получила никакой помощи в решении проблемы. Позже выяснилось, что при выставлении счета произошла путаница с валютой. Вместо 29,9 тысячи коста-риканских колонов (пять тысяч рублей) женщина заплатила 29,9 тысячи долларов.

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Женщина и ее муж пожаловались на произошедшее в соцсетях. Через четыре дня деньги были возвращены на счет американки. Представители Uber связались с женщиной через Twitter и сообщили, что команда работает над решением вопроса. В свою очередь банк не смог предоставить удовлетворительного объяснения произошедшей ошибки.

Ранее сообщалось, что подвыпивший американец случайно вызвал такси в другой штат. За поездку ему пришлось выложить 1636 долларов (149,8 тысячи рублей).

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    Алиса Дмитриева
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